EN VIDEO - La météo pour ce mardi 28 novembre 2017

Une perturbation pluvieuse traverse le pays du Nord-Ouest au Sud-Est. Le matin, il pleut parfois modérément. Sur les reliefs, il neige au-dessus de 400/500 m.

A l'avant de la perturbation, le temps reste généralement sec, excepté sur le massif Central où quelques ondées sont possibles. Elles se font sous forme de neige au-dessus de 700 m. De Rhône-Alpes à la Gironde et aux Landes, le ciel est souvent bien couvert, tandis que plus au sud, c'est le soleil qui domine.

A l'arrière, des Hauts-de-France à la Bretagne, le ciel est variable, alternant entre passages nuageux porteurs d'averses et éclaircies, le tout dans une ambiance plus fraîche. Les nuages sont plus épais sur le littoral de la Manche et les averses plus fréquentes.

Dans la journée, la perturbation progresse vers le Sud-Est en restant localement soutenue. En milieu d'après-midi, il pleut des Vosges et des Alpes-du-Nord à l'Aquitaine. La limite pluie-neige sur l'ouest des Pyrénées est autour de 1.200 m, 1.000 m sur les Alpes-du-Nord. Elle reste à 700 m sur le Massif Central. Les nuages gagnent progressivement les régions à l'avant de la dégradation et des averses se déclenchent en Corse. Ces dernières sont neigeuses au-dessus de 1.800 m.

Dans la traîne, des frontières du nord à la Bretagne et les Pays de la Loire, le temps reste instable sous un ciel souvent chargé et porteur d'averses. Sur la Basse-Normandie et le nord de la Bretagne, un coup de tonnerre accompagné de grésil est possible. En soirée, la limite pluie-neige s'abaisse sur le Nord-Est et de la neige en plaine est possible.

Au passage de la perturbation, le vent se renforce avec des rafales atteignant les 50 à 60 km/h. Côté températures, les minimales vont de 2 à 5 degrés de la frontière belge à la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, localement 6 à 8 degrés sur le littoral, de 0 à 2 degrés ailleurs, jusqu'à -2 localement sur le Sud-Ouest. Les maximales vont de 4 à 8 degrés du Nord-Est au Massif Central, 7 à 13 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 14 en Méditerranée.