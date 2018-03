EN VIDEO - La météo pour ce mardi 27 mars 2018

Le temps sera bien pluvieux en matinée du Limousin à la frontière belge. Sur le massif Central, la neige tombera à partir de 800 m le matin puis 1500 m par la suite. Les pluies seront plus faibles à l'arrière du Sud-Ouest à la Bretagne, à part vers la côte aquitaine où elles peuvent être par moments plus soutenues, a annoncé lundi Météo France.

La matinée se déroulera sous un ciel couvert du Languedoc à l'Alsace avec quelques gouttes. Quelques éclaircies résisteront en Provence. La perturbation se décalera sur la façade est dans l'après-midi apportant des pluies continues du nord de la vallée du Rhône à l'Alsace et en Auvergne.

Sur les Alpes, la neige fait son apparition vers 800 m puis remonte vers 1.500 m côté préalpes. Sur les Pyrénées, la limite pluie/neige remontera vers 1.800 m.

Les nuages l'emporteront au fil des heures dans le Sud-Est et donneront un peu de pluie en soirée jusqu'en Corse.

Du golfe du Lion au Sud-Ouest, le temps restera maussade mais les pluies seront faibles, ainsi que sur le reste de la moitié nord de la Bretagne aux Ardennes.

Le vent d'ouest/sud-ouest sera soutenu sur le pays avec le passage de la perturbation. Des rafales voisines de 60 à 70 km/h souffleront sur les côtes de Manche et atlantiques. La Tramontane atteint 70 à 80 km/h. Le vent sera également assez fort sur le relief des Corbières, sur les versants est du massif Central et sur la côte varoise.

Les minimales afficheront 0 à 3 degrés dans le Nord-Est et en Auvergne, 3 à 7 degrés des Hauts de France au Sud-Ouest et 7 à 9 degrés sur la côte atlantique et près de la Méditerranée. Dans l'après-midi on attend 8 à 14 degrés du nord au sud, jusqu'à 13 à 17 degrés dans le Sud-Est.