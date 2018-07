EN VIDEO - La météo pour ce mardi 24 juillet 2018

Le temps mardi sera de plus en plus chaud, avec des orages sur le relief, selon les prévisions de Météo-France.

Des bourgeonnements nuageux sur le relief du Sud pourront donner une ondée, voire un coup de tonnerre, principalement sur les Pyrénées et le pays Basque dès la matinée, puis sur les Alpes du sud en journée. Mais dans les autres régions, la journée s'annonce estivale et largement ensoleillée, sous un ciel tout juste encombré par un léger voile d'altitude.

On ne peut exclure une petite ondée en plaine en journée sur le nord-ouest de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France en passant par l'Ile-de-France.

Les températures gagneront encore quelques degrés. Il fera le matin entre 14 et 23 degrés de la Manche jusqu'à la Méditerranée. L'après-midi, les températures maximales atteigneront 22 à 26 degrés sur les côtes bretonnes et de Manche, 27 à 33 partout ailleurs, localement 34 à 35 Sur le Languedoc et en vallée du Rhône.