EN VIDEO - La météo pour ce mardi 21 novembre 2017

Mardi, la France restera divisée en deux avec du soleil sur la moitié sud et de la grisaille et des nuages au nord, selon les prévisions de Météo-France.

Sur la moitié sud, après dissipation des brumes et brouillards matinaux, le soleil règnera en maître. La dissipation sera parfois plus lente autour de la Garonne.

Sur la moitié nord, la grisaille, formée au cours de la nuit en particulier sur le Nord-Ouest, se dissipera rapidement. S'ensuivra une matinée souvent très nuageuse de la Franche-Comté aux Pays de la Loire et au Poitou, voire couverte plus au nord. Quelques gouttes seront possibles aux frontières du nord.

L'après-midi, les éclaircies gagneront par le Nord-Est et le soleil finira par dominer de l'Alsace et la Franche Comté au Poitou-Charentes.

De la Bretagne à la Vendée jusqu'aux Hauts-de-France et les Ardennes, la couche nuageuse restera bien compacte. Des petites ondées seront possibles sur le Cotentin et la côte d'Opale. Le vent de sud-ouest restera modéré sur le littoral de la Manche atteignant jusqu'à 70 km/h sur la côte pas-de-calaisienne.

Les températures minimales iront de 5 à 10 degrés des Hauts-de-France et des Ardennes à la Bretagne et le Pays de la Loire, localement plus sur le littoral, 7 à 12 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse, 0 à 5 degrés ailleurs. Sur le Sud-Ouest, on pourra atteindre localement 0 à -2 degrés. L'après-midi, on attend 8 à 13 degrés des frontières du nord à la Franche-Comté, la Bourgogne jusqu'à la Haute Normandie, 13 à 18 degrés ailleurs, jusqu'à 20 degrés autour de la Grande Bleue.