EN VIDEO - La météo pour ce mardi 1er mai 2018

Mardi matin, le temps sera variable sur l'hexagone, alternant passages nuageux et belles éclaircies, et le ciel restera bien chargé et encore accompagné d'averses sur les Pyrénées, le Massif central, la Bourgogne et Rhône-Alpes.

En Corse, le temps restera couvert et pluvieux toute la journée, et les pluies seront temporairement plus soutenues sur le sud et le relief de l'île de beauté.

L'après-midi, les éclaircies seront de plus en plus larges sur une grande moitié nord du pays. Au sud, les averses persisteront, prenant localement un caractère orageux en seconde partie d'après-midi sur la vallée du Rhône.

On retrouve un peu de neige sur les Pyrénées à partir de 1.300 m, sur le Massif central vers 1.200 m et sur les Alpes vers 1.600 m.

En fin de journée, une nouvelle perturbation abordera la Bretagne, avec un petit renforcement du vent de sud sur la pointe bretonne et les premières gouttes de pluie.

Coté température, les minimales resteront fraîches pour la saison, variant de 1 à 5 degrés sur la moitié nord du pays, avec même quelques gelées possibles localement en Champagne; et de 4 à 8 degrés sur la moitié sud, 11 à 14 degrés sur le littoral de PACA et en Corse.

Les maximales s'échelonneront globalement de 13 à 17 degrés, et jusqu'à 18 à 20 degrés dans certaines vallées alpines.

Voici maintenant les températures relevées à 16 heures lundi, suivies des minimales prévues cette nuit:



Lille: 6/5

Paris: 5/5

Strasbourg: 18/5

Brest: 11/3

Bordeaux : 11/6

Nantes: 11/1

Toulouse: 15/6

Lyon: 15/7

Clermont-F : 12/4

Marseille: 19/10

Ajaccio : 20/10