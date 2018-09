EN VIDEO - La météo pour ce mardi 18 septembre 2018

Le temps ce mardi sera plus nuageux au nord, orageux du Centre au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France.

Sur le nord du pays, les passages nuageux seront nombreux dès le matin. De la Bretagne et des Pays de Loire jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, ils peuvent donner quelques gouttes, mais laissent la place à des éclaircies l'après-midi.



Par contre entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Centre, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine, les nuages seront parfois menaçants et s'accompagneront d'ondées assez fréquentes et orageuses l'après-midi. Les orages seront attendus sur l'extrême Nord-Est du pays en soirée.

Au sud, le relief des Pyrénées, de la Corse et des Alpes frontalières se chargera surtout l'après-midi avec un risque d'averses. Localement, un orage sera possible sur les Pyrénées.