EN VIDEO - La météo pour ce mardi 12 septembre 2017

Le temps mardi, pour l'essentiel, maussade avec de la pluie et du vent, selon les prévisions de Météo-France.

Sur la moitié ouest, du Sud-Ouest à la Normandie, le ciel sera majoritairement gris. De petites éclaircies pourront se développer temporairement en matinée, mais les nuages finiront par l'emporter.

En fin de nuit, le temps sera pluvieux sur le piémont pyrénéen. Ces pluies s'estomperont au fil des heures mais quelques gouttes pourront tomber en journée sur l'ensemble de la façade ouest.

Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation affectera la pointe bretonne en donnant tout d'abord des pluies éparses. Elles deviendront plus continues en soirée et s'étendront sur l'ensemble de la Bretagne et sur les côtes de Manche avec un vent de sud-ouest modéré, se renforçant sensiblement en début de nuit avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km/h sur le littoral de Manche.

Des Hauts-de-France aux Alpes, les nuages resteront nombreux. De fréquentes averses se succéderont au nord de la Seine et vers le Jura en matinée. Elles pourront s'accompagner de coups de tonnerre. Elles resteront présentes dans l'après-midi mais seront plus faibles. De la Méditerranée au sud de Rhône-Alpes, de belles éclaircies s'imposeront.

Le vent restera sensible sur les côtes avec des rafales entre 60 et 70 km/h. En Corse, il restera fort sur le Cap avec des rafales dépassant les 100 km/h et pouvant les atteindre du côté de Bastia. Le vent faiblira en cours d'après-midi.

Au petit matin, on attendra entre 5 et 10 degrés sur les massifs, 9 à 14 degrés en général sur le pays, jusqu'à 17 à 19 degrés en bord de Méditerranée. L'après-midi, peu d'évolution côté températures avec 17 à 20 degrés sur la moitié nord, 19 à 22 dans le sud, voire 23 à 28 degrés du littoral du Languedoc à la côte d'Azur.