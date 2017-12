EN VIDEO - La météo pour ce mardi 12 décembre 2017

Le temps mardi sera encore un peu instable sur le Centre Est, avec un retour au calme ailleurs, selon Météo-France. Le calme et le soleil seront de retour autour de la Méditerranée. Passages nuageux et éclaircies alterneront. Une légère tramontane se fera sentir tandis qu'un vent d'ouest modéré touchera la côte de PACA.

En Corse, le temps sera moins clément. Le ciel y sera généralement couvert et il pleuvra par endroits. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu en matinée sur la partie occidentale de l'île.

Des Vosges au Massif Central jusqu'à Rhône-Alpes, le temps sera à l'averse le matin et les occasions de voir le soleil seront rares. Des averses se déclencheront, généralement sur le relief avec des limites pluie-neige voisines de 500 m sur le Massif Central, 600/800 m sur les Alpes. Dans l'après-midi, les éclaircies gagneront par l'Ouest et les averses se cantonneront peu à peu aux Alpes du nord, à la haute vallée du Rhône et au Jura.

Ailleurs, le ciel sera généralement variable, un peu plus nuageux sur le sud de l'Aquitaine et près des frontières du Nord où des averses se produiront en matinée. Dans l'après-midi, les éclaircies domineront et les ondées se feront rares se limitant au Pays Basque, à Grand-Est et à la côte d'Opale.

En soirée, une nouvelle perturbation abordera le pays par la Bretagne apportant beaucoup de nuages sur le quart Nord-Ouest mais peu de pluie. Le vent se lèvera en Manche.

Les températures minimales seront comprises entre -2 et 2 degrés sur la moitié nord, 3 et 7 degrés sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche, 0 et 4 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 5 à 12 degrés autour de la Grande Bleue et en Corse. L'après-midi, il fera 2 à 6 degrés sur le Nord-Est, 10 à 15 degrés sur les bordures côtières ainsi qu'en Corse, 5 à 10 degrés ailleurs.