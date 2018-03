EN VIDEO - La météo pour ce lundi 5 mars 2018

Le temps lundi sera généralement gris et pluvieux, notamment sur le Sud-Est, avec une nouvelle onde pluvieuse qui arrivera par l'Ouest, selon Météo-France.

Au lever du jour, le temps sera agité sur le pourtour méditerranéen, avec des pluies modérées sur le sud de Paca. Elles s'étendront à Rhône-Alpes et l'Auvergne en matinée avec une activité plus faible au nord de cette zone.

Une nouvelle perturbation, pluvio-instable, abordera l'ouest du pays avec les premières précipitations sur la Bretagne le matin, accompagnées de quelques coups de tonnerre et d'un vent de sud-est à 70km/h en rafales sur la côte sud de la Bretagne.

Ailleurs, le ciel sera souvent bien nuageux le matin, avec de fréquents brouillards en région parisienne, Sologne, Picardie, Champagne, et de la Lorraine au Val de Saône. Ils se dissiperont lentement en cours de matinée.

L'après-midi, il pleuvra sur l'est du pays, de la Bourgogne au Sud-Est, avec à nouveau des pluies marquées sur le Languedoc et le littoral varois, où des orages seront possibles.

Sur l'Ouest, les précipitations prendront plutôt un caractère d'averses et gagneront la Bretagne et la Normandie jusqu'à la Nouvelle Aquitaine. Sur le Nord-Est, le ciel restera bien nuageux avec quelques gouttes par endroits.

En soirée, les pluies soutenues sur le Sud-Est concerneront également l'ouest de la Corse. Le vent de secteur est soufflera en journée sur les côtes varoises à 70 km/h.

Les températures minimales varieront sur l'Ouest et le Sud-Est de 4 à 9 degrés, et resteront plus fraîches sur le nord, le centre et le nord-est du pays allant de -1 à 3 degrés.

Pour les maximales, il fera de 9 à 13 degrés sur les 3/4 du pays, et jusqu'à 14 à 16 degrés sur le Sud-Ouest.



Voici maintenant les températures relevées dimanche à 16H00, suivies des minimales prévues pour la nuit de dimanche à lundi:



Lille : 7/3

Paris : 8/4

Strasbourg : 7/1

Brest : 10/5

Bordeaux : 14/6

Nantes : 12/4

Toulouse : 12/4

Lyon : 13/6

Clermont-Ferrand : 10/0

Marseille : 13/10

Ajaccio : 12/8