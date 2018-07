EN VIDEO - La météo pour ce lundi 30 juillet 2018

Lundi le temps sera gris sur le Nord-Ouest et le soleil brillera partout ailleurs, avec une vigilance orange "canicule" sur quatre départements l'Ardèche, la Drôme et le Rhône et les Pyrénées-Orientales, selon le bulletin dimanche de Météo-France.

La journée débutera sous un ciel gris avec de faibles pluies du Poitou à la frontière belge. A l'avant de cette perturbation, le ciel sera voilé du Sud-Ouest aux Ardennes.

Sur la moitié est, le soleil sera présent du matin au soir. Les nuages se formeront au fil des heures sur les Alpes et le relief Corse et apporteront quelques averses orageuses en soirée. Des ondées se déclencheront aussi sur les Pyrénées.

Dans l'après-midi, les éclaircies seront de retour sur la pointe bretonne. Le ciel restera chargé sur un quart Nord-Ouest mais les pluies s'estomperont.

Les minimales s'échelonneront entre 11 et 16 degrés en Auvergne, 15 à 20 degrés en général ailleurs, voire 21 en vallée du Rhône et jusqu'à 19 à 24 en bord de Méditerranée. L'après-midi, les températures resteront plus fraîches sur le Nord-Ouest avec 20 à 26 degrés. Il fera chaud sur le reste du pays avec 27 à 31 degrés du Centre au Nord et sur la côte atlantique, 30 à 34 ailleurs et jusqu'à 35 à 36 en plaine d'Alsace, 34 à 37 sur la Provence.