EN VIDEO - La météo pour ce lundi 29 janvier 2018

Le temps lundi sera toujours bien gris, sauf sur l'extrême sud, selon les prévisions de Météo-France.

En raison des crues importantes sur le bassin de la Seine et de ses affluents, et sur la Saône dans le secteur de Chalon-sur-Saône, 11 départements restent placés en vigilance orange jusqu'à lundi 16H00.

Le temps sera bien maussade sur une grande partie du pays, avec un ciel couvert et de très faibles précipitations sur les deux tiers nord du pays. Des brouillards se formeront localement en Pays de Loire et en région Centre.

Sur la Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Massif central et l'ouest de Rhône-Alpes, la grisaille sera tenace et généralisée le matin, les brouillards seront lents à se dissiper.

L'après-midi, le ciel restera souvent gris et les éclaircies ne se développeront que sur l'ouest du Massif central. Ailleurs, sur les Pyrénées, les Alpes et le pourtour méditerranéen, hormis quelques brouillards en début de matinée sur la Provence, le soleil brillera largement. Le littoral de la côte d'Azur et de la Corse gardera un ciel plus nuageux avec des entrées maritimes.



En fin de journée, des pluies plus continues gagneront les côtes de la Manche, puis concerneront les régions allant de la Bretagne aux Ardennes. Le vent de secteur sud-ouest sera sensible en journée sur les côtes de la Manche avec des pointes à 60/70 km/h sur le littoral des Hauts-de-France

Les températures minimales varieront de 4 à 9 degrés sur la moitié nord et de 0 à 5 degrés sur la moitié sud, avec quelques faibles gelées possibles dans le Sud-ouest, et des températures plus douces, de 7 à 10 degrés, sur le littoral de Paca et en Corse.

Les maximales s'échelonneront généralement de 9 à 13 degrés, et sur l'extrême sud du pays de 14 à 17 degrés.

Voici maintenant les températures relevées dimanche à 16H00, suivies des minimales prévues pour la nuit de dimanche à lundi:

Lille : 11/9

Paris : 11/8

Strasbourg : 10/7

Brest : 11/8

Bordeaux : 9/2

Nantes : 12/8

Toulouse : 5/2

Lyon : 11/6

Clermont-Ferrand : 11/5

Marseille : 13/3

Ajaccio : 16/7