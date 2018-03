EN VIDEO - La météo pour ce lundi 26 mars 2018

Le temps sera lundi gris et humide sur la quasi-totalité du pays, seules la côté méditerranéenne et la Corse profitant du soleil printanier, indique Météo-France.

En matinée, du Sud-Ouest à la Champagne, en passant par le centre du pays, il pleuvra faiblement sous un ciel bien gris. Les précipitations resteront plus marquées sur le piémont et le relief des Pyrénées, où il neigera à partir de 1.200 m.

A l'avant, sur l'est du pays, les nuages couvriront le ciel et quelques faibles précipitations seront possibles sur les Vosges et le Jura.

Sur le pourtour méditerranéen et la Corse connaîtront un ciel plus dégagé et le soleil brillera assez largement, avec un mistral et une tramontane atteignant les 70 km/h le matin, puis 80/90 km/h l'après-midi.

De la Bretagne et des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, le temps sera plus variable, alternant éclaircies et passages nuageux.

L'après-midi, du Sud-Ouest vers la Bourgogne, les faibles pluies matinales laisseront la place à des averses éparses, un peu plus présentes sur le relief du Massif central et des Pyrénées. Dans l'après-midi, le ciel se chargera à nouveau par le Nord-Ouest, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation, et les premières pluies arroseront la Bretagne en soirée.

Coté températures, il fera généralement de 4 à 8 degrés au lever du jour, et un peu plus frais sur le Nord-Est avec 1 à 3 degrés. L'après-midi, les maximales varieront globalement de 9 à 13 degrés, et jusqu'à 15 à 18 degrés près de la Méditerranée.

Températures relevées dimanche à 16H00, suivies des minimales prévues pour la nuit de dimanche à lundi:



Lille : 13/4

Paris : 15/6

Strasbourg : 14/2

Brest : 10/4

Bordeaux : 12/7

Nantes : 14/5

Toulouse : 12/7

Lyon : 15/4

Clermont-Fd : 16/5

Marseille : 14/6

Ajaccio : 14/4