EN VIDEO - La météo pour ce lundi 2 avril 2018

Le temps lundi s'annonce pluvieux sur le Nord-Ouest, les températures seront en nette hausse, selon Météo-France.

La perturbation arrivée la veille se retrouvera en matinée de la pointe bretonne à la frontière belge. L'après-midi, la perturbation progressera vers l'Est et donnera des pluies faibles et un ciel couvert de la Charente jusqu'aux Ardennes, alors que de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France les averses seront nombreuses et prendront par moments un caractère orageux.

Sur le reste du pays, le ciel sera voilé mais des éclaircies perceront. Près du golfe du Lion, les entrées maritimes donneront un ciel plus nuageux.

Le vent de sud est sera assez fort sur les crêtes pyrénéennes. Le vent d'autan sera bien sensible avec des rafales atteignant les 80 à 90 km/h sur les hauteurs. Dans la vallée du Rhône, le vent de sud soufflera en rafales approchant les 70 à 80 km/h.

Les minimales seront comprises entre 1 et 4 degrés dans le Nord-Est, 4 à 9 ailleurs, jusqu'à 10 à 13 degrés dans le Sud-Est et près des côtes atlantiques.

Les températures l'après-midi seront en nette hausse avec 11 à 16 degrés au nord de la Loire et sur le Nord-Est, 15 à 19 plus au Sud, jusqu'à 20 à 22 degrés dans les Landes et le Pays basque.

Voici maintenant les températures relevées dimanche à 16H00, suivies des minimales prévues pour la nuit de dimanche à lundi:



Lille : 8/4

Paris : 11/6

Strasbourg : 8/2

Brest : 9/8

Bordeaux : 15/8

Nantes : 11/7

Toulouse : 15/9

Lyon : 13/3

Clermont-Ferrand : 14/2

Marseille : 16/7

Ajaccio : 15/5