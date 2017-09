EN VIDEO - La météo pour ce lundi 18 septembre 2017

Lundi sur une grande partie est du pays, le ciel hésitera entre éclaircies et passages nuageux après dissipation des brouillards matinaux, Nord et Nord-est connaissant des averses parfois orageuses jusqu'au soir, selon Météo-France. De la Bretagne aux plaines du Sud-Ouest, un temps plus sec avec davantage de soleil reviendra peu à peu.

De l'Aquitaine à l'Occitanie, le temps sera encore maussade le matin avec des pluies en matinée, soutenues près des côtes landaises et basques. Les précipitations se limiteront peu à peu au relief pyrénéen en journée, avec une limite pluie-neige vers 2.000 m sur les Pyrénées.

Le soleil s'imposera largement sur le pourtour méditerranéen, après une matinée nuageuse avec quelques gouttes en Languedoc Roussillon, hormis sur la Corse où des pluies orageuses seront à craindre l'après-midi sur la façade occidentale de l'île. Le vent d'ouest sera encore modéré près des côtes provençales et les caps corses avec des rafales autour de 70 km/h.

Le matin, les températures varieront de 5 à 13 degrés de l'intérieur vers les côtes, localement 3 à 5 en basse Normandie, jusqu'à 12 à 17 degrés sur les rivages du Sud-Est et de la Corse. L'après-midi, les maximales resteront un peu fraîches pour la saison, 13 à 20 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 21 à 25 degrés en Provence et en Corse.