EN VIDEO - La météo pour ce lundi 13 août 2018

Le temps sera instable lundi sur la majeure partie du pays avec une activité plus marquée sur le Sud-Est, selon le bulletin de Météo-France.

Une vigilance orange était en cours samedi pour des orages sur 15 départements: Ardèche, Ariège, Aveyron, Bouches du Rhône, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne et Vaucluse.

Lundi, le Sud-Est connaîtra de fortes précipitations et de l'orage avec sur PACA et Rhône-Alpes de bons cumuls de pluie, de fortes rafales de vent et de la grêle. Entre la Franche-Comté et les frontières allemandes, il faudra également s'attendre à de bonnes précipitations orageuses dès le matin.

Ailleurs, le ciel sera menaçant mais les averses seront plus localisées. Des coups de tonnerre se produiront toutefois près de la Manche et au nord de la Seine le matin ainsi que sur l'est des Pyrénées et le relief de la Corse l'après-midi.

Le matin, les températures iront de 14 à 19 degrés, jusqu'à 20 à 23 degrés dans le Sud-Est et en Corse. L'après-midi, il fera 20 à 26 degrés sur la majeure partie du pays, jusqu'à 27 à 31 degrés autour de la Méditerranée.