EN VIDEO - La météo pour ce lundi 12 février 2018

Du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées au Massif Central, du nord de Rhône-Alpes au Grand Est, la journée de lundi débute sous un ciel chargé, accompagné de quelques averses de pluie et de neige à basse altitude sur le nord-est, et d'ondées neigeuses plus fréquentes sur les hauteurs, selon les prévisions de Météo-France.

L'après-midi, les averses se raréfient et des éclaircies réapparaissent en plaine. Il peut encore un peu neiger près des massifs, plus durablement à partir de 400/500 m sur les Pyrénées.

Sur la moitié nord-ouest, on observe un ciel variable. Nuages et belles éclaircies alternent. Ces dernières peuvent être contrariées par quelques grisailles ou brouillards givrants dans les terres le matin, ainsi que par quelques averses près de la Manche.

Du Languedoc-Roussillon à la Provence, le soleil prédomine sous une tramontane et un mistral proches de 70 km/h. En revanche, des nuages menaçants viennent gâcher l'après-midi sur les Alpes du sud et la Côte d'Azur. Ils apportent quelques averses, de pluie ou de neige à basse altitude vers 400m.

Excepté sur le pourtour méditerranéen, au sud de la Garonne et en bord de mer, il faut encore prévoir des gelées matinales avec 0 à -3 degrés en général, voire -4/-5 sur les zones encore enneigées. Les températures maximales varient de 6 à 9 degrés de la Bretagne et Cotentin au sud de la Garonne, 9 à 13 près de la Grande Bleue, 2 à 6 degrés sur le reste du pays.