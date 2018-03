EN VIDEO - La météo pour ce jeudi 8 mars 2018

Une nouvelle perturbation s'étendra le matin des pays de Loire aux Ardennes, donnant des pluies faibles, sauf sur la pointe bretonne et les côtes de Manche où elles seront plus soutenues, selon le bulletin de Météo-France.

Vers la mi-journée, cette onde deviendra plus active de la Normandie à la frontière belge. Ces pluies continues glisseront sur la région parisienne au fil des heures. Elles s'accompagneront d'un vent sensible soufflant en rafales voisines de 60 km/h, voire 70 km/h.

Sur le Sud-Ouest, quelques pluies se produiront avec une perturbation arrivant par le golfe de Gascogne. Elle touchera principalement le relief pyrénéen avec de la neige à partir de 1500 m le matin.

Le vent de sud sera assez fort en début de journée sur les massifs des Pyrénées-Atlantiques avec des rafales voisines de 90 à 100 km/h. Dans l'après-midi, les pluies se décaleront sur les Cévennes. De la neige tombera vers 1200 m.

Des pluies éparses se produiront sur le Sud-Est sous un ciel restant couvert toute la journée. Le Sud-Ouest retrouvera un temps sec mais les nuages resteront nombreux.

Du nord de l'Aquitaine au Centre-Est, des éclaircies se développeront. Les nuages seront plus résistants dans la région lyonnaise.

Le vent faiblira sur la Corse après de fortes rafales dans la nuit atteignant les 140 km/h au cap Sagro.

Les minimales s'échelonneront entre -2 et 2 degrés du massif Central au Nord-Est et sur le Centre-Est, 1 à 4 degrés du Nord au Centre et dans le Sud-Ouest, 3 à 8 degrés sur la façade atlantique et dans le Sud-Est. Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 7 à 12 degrés sur un tiers nord, 12 à 14 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 16 degrés en Corse.