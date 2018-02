EN VIDEO - La météo pour ce jeudi 8 février 2018

Le temps sera nettement plus froid jeudi sur le nord de la France, avec des températures comprises entre -5 et -7 degrés, très localement -10 degrés, selon les prévisions de Météo-France.

Le ciel restera globalement très nuageux sur les 2/3 sud du pays, avec quelques flocons sur le Massif central et les Alpes en matinée, et des chutes de neige plus présentes sur l'ouest des Pyrénées et sur le piémont pyrénéen. Des brouillards givrants se seront formés en fin de nuit par endroits de l'Ile de France au Nord-est et se dissiperont lentement en matinée. Quelques averses éparses persisteront en matinée sur les côtes de la Manche et en Corse. Le pourtour méditerranéen restera plus lumineux avec un ciel dégagé et du mistral et de la tramontane soufflant à 70 km/h.

L'après-midi, des éclaircies se développeront sur la moitié nord du pays; puis le ciel se chargera en fin de journée par la Bretagne, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation.

Les températures seront en nette baisse sur la moitié nord du pays, avec de fortes gelées par endroits en région Centre, Ile de France et Grand Est, on attend de -5 à -7 degrés et très localement jusqu'à -10 degrés.

Sur le reste du pays, elles varieront de -3 à 1 degrés, plus douces sur le littoral de PACA et en Corse avec 3 à 7 degrés. Les maximales seront généralement comprises entre 2 et 5 degrés, plus douces sur le Nord-ouest et le Sud-est avec 6 à 12 degrés.