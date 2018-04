EN VIDEO - La météo pour ce jeudi 5 avril 2018

Le ciel sera encore nuageux sur une partie de l'Hexagone jeudi, mais le temps va s'améliorer par l'Ouest, prévoit Météo France.

Le matin, le ciel sera encore bien chargé sur une large moitié Est. De petites ondées traîneront au nord de la Seine et des averses plus marquées sont à prévoir sur le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté et l'Auvergne Rhône-Alpes.

Ces averses seront même neigeuses vers 1.000 m sur le Massif Central, et vers 1.400 m sur les Alpes du nord.

Ensuite, l'instabilité s'atténuera rapidement. Le ciel restera nuageux à très nuageux sur le quart Nord-Est, mais les ondées vont se raréfier, se limitant peu à peu aux abords des Vosges, du Jura et au relief savoyard.

Des éclaircies se développeront ailleurs.

Sur l'Ouest et le Sud, le ciel sera plus changeant dès le matin, partagé entre nuages et éclaircies. Celles-ci s'élargiront l'après-midi et deviendront belles, malgré des nuages d'altitude, notamment sur la façade atlantique, le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen.

Du littoral normand au Pas-de-Calais, le vent d'Ouest approchera les 70 km/h en rafales le matin. Il soufflera plus modérément ensuite.

Plus au Sud, la tramontane, ainsi que le vent d'Ouest sur le littoral provençal puis sur les caps corses, souffleront entre 50 et temporairement 70 km/h.

Côté températures, il fera entre 3 et 7 degrés en général le matin, 8° à 10° en plaine d'Alsace, dans l'axe Saône-Rhône comme en bord de Méditerranée. Les températures maximales seront en baisse : prévoyez entre 10 et 15 degrés sur la majeure partie du pays, 16° à 19° au sud de la Garonne, et 18° à 20° sur le pourtour méditerranéen.