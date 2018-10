EN VIDEO - La météo pour ce jeudi 4 octobre 2018

Le temps ce jeudi sera marqué par le retour d'un temps ensoleillé, sauf sur l'extrême nord du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Au lever du jour, les brumes et brouillards seront nombreux de la Bretagne vers le Centre et le nord-est du pays. Des nuages bas chargeront le ciel des côtes de Manche et auront du mal à se dissiper en journée sur le littoral du nord, où ils seront accompagnés de quelques gouttes le matin.



Des brouillards apparaîtront également au sud de la Garonne en début de matinée.

Le ciel sera assez chargé sur Rhône-Alpes le matin, avec les résidus nuageux de la perturbation de la veille.



Partout ailleurs, la soleil brillera largement le matin. Ce temps ensoleillé gagnera une grande partie du pays l'après-midi, seul l'extrême nord de la France conservera un ciel nuageux.

Un vent de secteur nord-est soufflera sur les caps corses à 70 km/h.



Les températures minimales varieront globalement de 5 à 10 degrés, et de 12 à 18 degrés près de la Méditerranée. Les maximales, en hausse, iront de 18 à 23 degrés sur la moitié nord du pays, et de 23 à 28 sur la moitié sud.