EN VIDEO - La météo pour ce jeudi 27 septembre 2018

Le temps ce jeudi sera brumeux au lever du jour dans l'est du pays, mais les nuages bas matinaux se dissiperont pour laisser place à de belles éclaircies sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France.

La journée sera une fois de plus agréable avec des températures bien douces pour la saison. Un léger voile nuageux sera présent dans le ciel corse et de la Provence au Centre-Est.



En soirée, le ciel sera un peu plus gris sur les côtes de Manche.

Les minimales seront fraîches de la Normandie au Nord-Est avec 3 à 7 degrés, quelques gelées seront possibles notamment sur les Ardennes. Ailleurs on attendra entre 5 et 10 degrés, voire 8 à 15 degrés sur la façade atlantique et sur le sud du pays. Les maximales seront plus douces avec 20 à 26 degrés au nord de la Seine, pas moins de 24 à 30 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 28 à 32 dans le Sud-Ouest.