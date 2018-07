Le temps jeudi sera encore très chaud et ensoleillé sur la majeure partie du pays, a annoncé Météo-France qui a placé dix-huit départements en vigilance orange canicule.

Il s'agit des départements de l'Aisne, Ardèche, Côte-d'Or, Drôme, Marne, Nord, Pas-de-Calais, Paris et petite couronne (Haut-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), Rhône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne et Val-d'Oise.

On notera toutefois la présence en tout début de journée d'un peu de grisaille sur le pays Basque.

En journée, des nuages bourgeonneront sur les Alpes et les Pyrénées et pourront aller jusqu'à donner des averses orageuses en fin de journée. Quelques rares ondées seront aussi possibles en fin d'après-midi sur la Bretagne, le Cotentin et le Massif central.

L'épisode de fortes chaleurs se poursuivra et touchera plus particulièrement une grande moitié Est du pays. Les températures estivales gagneront encore par endroits près de 1 à 3 degrés par rapport à la veille. Les minimales s'échelonneront entre 14 et 21 degrés, 22 à 26 dans le Sud-Est.

Les maximales varieront entre 26 à 36 degrés en général, atteignant 34 à 37 degrés sur les départements en vigilance orange, localement 38 degrés en moyenne et basse vallée du Rhône.