EN VIDEO - La météo pour ce dimanche 4 février 2018

Le temps sera hivernal dimanche sur l'Hexagone, avec des gelées matinales et de petites chutes de pluie mêlée de neige sur plusieurs régions, indique Météo France samedi.

Onze départements, de l'Eure à la Seine-Maritime, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, l'Aube et la Marne étaient toujours maintenus en vigilance orange crues samedi.

La journée de dimanche sera assez bien ensoleillée des régions méditerranéennes aux Alpes, malgré l'extension des nuages élevés l'après-midi.

Les nuages seront plus nombreux et les éclaircies moins généreuses sur la Corse.

Mais partout ailleurs, la journée sera assez froide avec des gelées matinales généralisées et de petites chutes de neige, ou de pluie mélée de neige, à basse altitude, voire en plaine sur le quart Nord-Est.

Ces petites chutes pourront tout de même donner quelques centimètres de neige au sol, en tout début de matinée vers les Ardennes et le Limousin.

Une petite amélioration se fera sentir sur le Nord-Ouest et le Nord du pays l'après-midi, avec le développement d'éclaircies. Mais les côtes de la Manche conserveront des passages nuageux ponctués d'averses.

Un vent de Nord-Est désagréable soufflera le long du littoral de Manche, jusqu'70/80 km/h en pointe.

Les nuages pourront également laisser la place à quelques trouées au sud de la Garonne, mais l'après-midi, nuages et pluies recouvriront la chaîne pyrénéenne, avec de la neige à partir de 600 m.

Les petites gelées seront généralisées dans l'intérieur du pays, avec -1 à -2 degrés entre le Massif Central, le Nord-Est et Rhône-Alpes, 0 à 3 degrés ailleurs, et 4° à 6° sur les côtes. Les maximales afficheront 2 à 5 degrés du Nord-Est au Nord, et de la Normandie au Centre, 4 à 9 degrés ailleurs et jusqu'à 10 à 14 degrés dans le Sud-Est.