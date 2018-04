EN VIDEO - La météo pour ce dimanche 29 avril 2018

Dimanche, le temps sera perturbé et orageux, selon les prévisions de Météo-France.

Le ciel sera encore chargé sur la moitié ouest du pays. Des Hauts-de-France et de la Haute-Normandie au Sud-Ouest il pleuvra, parfois fortement. Par endroits, les pluies prendront un caractère orageux.

Le risque d'orage sera bien plus prononcé des Pyrénées au Massif Central et il s'accompagnera localement d'un risque de grêle. Les quantités de neige sur les Pyrénées deviendront significatives au-dessus de 2000 m.

Sur la Basse Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne ainsi que l'ouest du Poitou-Charentes, le ciel sera tout aussi chargé mais le temps sera plus calme. Les ondées y seront plus éparses et elles se produiront souvent près de la côte. Sur la moitié est, éclaircies et passages nuageux parfois porteurs d'une averse alterneront.

L'après-midi, le temps perturbé se décalera vers l'Est. Les pluies localement orageuses et fortes s'étendront du pourtour méditerranéen aux Hauts-de-France. L'activité orageuse sera davantage prononcée sur le Massif central ainsi que sur PACA et la vallée du Rhône en soirée.

Au sud de la Garonne, le calme reviendra lentement et les éclaircies finiront par percer. Quelques averses de neige persisteront à très haute altitude. Ailleurs, les nuages resteront prédominants et seront accompagnés d'averses, localement orageuses sur la Corse ainsi que sur la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est.

Le vent de sud en vallée du Rhône et sur le Massif central ainsi que l'autan se lèveront en journée. Ils souffleront fortement et atteindront localement les 90 km/h en rafales. En fin de journée, cela soufflera aussi fortement le long des côtes de la Manche avec des pointes à 90 km/h dans le détroit du Pas-de-Calais.

Les températures minimales s'échelonneront entre 5 et 8 degrés de la Bretagne aux Hauts-de-France, 6 à 11 degrés de Grand-Est au Sud-Ouest et 11 à 16 degrés dans la vallée du Rhône, en Corse et autour du Golfe du Lion.

Les maximales atteindront 11 à 20 degrés d'ouest en est, jusqu'à 21 à 24 près de la Méditerranée et localement 26/27 degrés en plaine d'Alsace.

Voici les températures relevées samedi à 16h00, suivies des minimales prévues dans la nuit de samedi à dimanche :



Lille : 14/7

Paris : 15/9

Strasbourg : 20/10

Brest : 11/6

Bordeaux : 12/9

Nantes : 17/8

Toulouse : 18/11

Lyon : 17/11

Clermont-Ferrand : 9/9

Marseille : 21/13

Ajaccio : 23/12