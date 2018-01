EN VIDEO - La météo pour ce dimanche 28 janvier 2018

Dès dimanche matin, un temps gris et humide accompagné d'un peu de pluie ou de bruine recouvrira le nord-ouest du pays, tandis qu'une bonne partie du Sud retrouvera le soleil, selon Météo-France.

Ce temps pluvieux s'étendra de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts de France, la Champagne-Ardenne et la Lorraine.

En raison des crues importantes sur le bassin de la Seine et de ses affluents, et sur la Saône dans le secteur de Chalons-sur-Saône, 12 département restent placés en vigilance orange.

Du Poitou et du Berry au nord de la Bourgogne et l'Alsace, la journée s'annonce également bien maussade: après les grisailles et bancs de brouillards matinaux, le ciel reste chargé avec quelques gouttes ou du crachin dans l'après-midi ou en soirée.

Du Val de Saône au Lyonnais, sur les départements charentais et les plaines du Sud-ouest, nuages bas et brouillards localement denses s'imposeront le matin. Mais hormis autour de la vallée de la Garonne (jusqu'en plaine toulousaine), l'après-midi se poursuivra en général sous de belles périodes ensoleillées.

Sur le relief du Jura et des Pyrénées, des Alpes et du Massif Central au pourtour méditerranéen, le soleil se montrera plus généreusement toute la journée. Dans l'arrière-pays provençal, les bancs de brouillards ne tarderont pas à se lever

Dimanche matin, il fera 2 à 7 degrés sous la grisaille du nord, entre 3 et 9 degrés sur le pourtour méditerranéen. Il fera bien plus frais sur le reste de la moitié sud avec 2 à localement -1 degrés et le retour de gelées faibles et localisées. En journée, 7 à 9 degrés du Grand-Est à l'Auvergne Rhône-Alpes et localement près de la Garonne sous les grisailles tenaces. Il fera 9 à 13 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 14 à 17 degrés sur le pourtour méditerranéen.

Températures relevées samedi à 116H00, suivies des minimales prévues pour la nuit de samedi à dimanche:



Lille : 6/5

Paris : 6/5

Strasbourg : 6/5

Brest : 11/9

Bordeaux : 9/-1

Nantes : 10/6

Toulouse : 8/1

Lyon : 8/2

Clermont-Fd : 7/0

Marseille : 13/6

Ajaccio : 16/8