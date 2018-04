EN VIDEO - La météo pour ce dimanche 22 avril 2018

L'ensemble du pays profitera encore dimanche d'une belle journée chaude et ensoleillée après évacuation le matin des nuages et averses de la nuit par la frontière belge, indique Météo-France.

Seule la façade atlantique, puis la zone allant de la Manche jusqu'à l'ouest des Pyrénées verront des nuages voiler peu à peu le ciel.

L'après-midi, de la Bretagne et Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France, les nuages s'épaissiront et pourront donner quelques ondées locales, tandis que des frontières du nord jusqu'aux Pyrénées le soleil sera parfois contrarié par un voile nuageux.

A l'Est, soleil et chaleur estivale se maintiendront.

En fin d'après-midi et soirée, du sud de la Bretagne et Pays de Loire jusqu'à la Belgique, le ciel deviendra plus menaçant et les averses seront parfois orageuses, avec un risque de grêle. Par contre sur les bords de Manche, le vent tournera au nord-ouest et chassera le risque de pluie, mais apportera de nombreux nuages bas. En début de nuit suivante, le temps parfois pluvieux et orageux s'étendra jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et à la Lorraine.

Les températures minimales iront de 10 à 16 degrés. Les maximales quant à elles seront sans grand changement sur la majeure partie du pays avec 24 à 29 degrés, localement 30 degrés en Alsace, 20 à 25 degrés près des côtes. Mais de la Bretagne à la Normandie elles amorceront une légère baisse avec 18 à 23 degrés dans les terres, 15 à 20 degrés le long de la Manche.

Températures relevées samedi à 16H00, suivies des minimales prévues pour la nuit de samedi à dimanche :



Lille : 24/14

Paris : 28/15

Strasbourg : 29/13

Brest : 26/10

Bordeaux : 27/15

Nantes : 26/12

Toulouse : 26/12

Lyon : 28/12

Clermont-Fd : 28/10

Marseille : 26/13

Ajaccio : 20/12