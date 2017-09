EN VIDEO - La météo pour ce dimanche 17 septembre 2017

Le temps dominical sera frais et humide sur tout le pays à l'exception du pourtour méditerranéen, gagnant progressivement vers l'Est dans l'après-midi, indique Météo-France. Près de la Manche, des averses fréquentes du matin au soir, alterneront avec de brèves éclaircies. Des Pays de la Loire et de la Nouvelle Aquitaine jusqu'au Massif central, le ciel sera couvert dès le matin et des pluies s'installeront pour la journée, parfois marquées vers le Pays basque.

Ce temps pluvieux s'étendra jusqu'au Centre, la Bourgogne, puis progressera jusqu'au Grand-Est, Franche-Comté et Rhône-Alpes l'après-midi, avec une limite pluie-neige à partir de 1.600 m sur les Alpes.

Près de la Méditerranée, après de belles éclaircies matinales le ciel se chargera au fil des heures avec un peu de pluie possible l'après-midi sur les Pyrénées-Orientales. Le vent d'ouest soufflera à nouveau assez fort sur les côtes varoises et les extrémités de l'île de beauté avec des rafales jusqu'à 100/110 km/h sur le Cap corse.

Le matin, les températures iront de 5 à 13 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 14 à 17 degrés sur les rivages du Sud-Est et de la Corse. L'après-midi, il fera 14 à 17 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 18 à 24 degrés autour de la Méditerranée.