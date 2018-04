EN VIDEO - La météo pour ce dimanche 15 avril 2018

La journée de dimanche sera plutôt ensoleillée sur une grande partie de l'Hexagone, allant de l'Est et au Sud-Ouest, mais sera mitigé ailleurs, avec un ciel couvert sur l'Ouest, prévoit Météo-France samedi.

Après dissipation des grisailles matinales, la journée sera ensoleillée sur une large partie du pays, allant de la région Grand-Est au quart Sud-Ouest et à la Méditerranée.

Le matin, on profitera d'un bel ensoleillement, mais le ciel sera un peu plus changeant l'après-midi. Passages nuageux et éclaircies alterneront. Ils seront parfois porteurs d'une averse sur le massif Central, les Pyrénées et la Champagne-Ardenne.

Le ciel se couvrira de plus en plus par l'Ouest dès le milieu d'après-midi.

Sur un large quart Nord-Ouest, des Hauts-de-France au Poitou-Charentes jusqu'aux côtes de la Manche, le temps sera davantage gris et humide.

Une nouvelle perturbation traversera lentement ces régions d'Ouest en Est, avant de se disloquer. Elle y apportera peu de pluie, mais beaucoup de nuages.

A l'arrière, sur la Bretagne le matin, puis sur la Normandie et le Pays de la Loire l'après-midi, passages nuageux porteurs d'averses et belles éclaircies alterneront.

Un vent de Sud à Sud-Ouest faible à modéré soufflera sur les côtes bretonnes et normandes, atteignant l'intérieur de la Bretagne à la mi-journée.

En Corse, les nuages domineront, laissant passer de temps à autre une éclaircie ou une averse. Le vent y sera faible, de Nord-Est.

Les températures seront au-dessus des moyennes saisonnières. Au plus frais de la nuit, on attend 5 à 9 degrés du massif Central aux Pyrénées, 7 à 9 degrés ailleurs, 10 à 14 degrés près des littoraux. L'après-midi, le thermomètre affichera 14 degrés près de la Manche, 15 à 19 degrés sur la moitié nord, 18 à 22 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 25 autour de la Méditerranée.

Voici les températures relevées à 16H00, suivies des minimales prévues dans la nuit de samedi à dimanche :



.Lille : 16/9

.Paris : 16/9

.Strasbourg : 20/9

.Brest : 15/9

.Bordeaux : 18/8

.Nantes : 14/8

.Toulouse : 16/6

.Lyon : 16/12

.Clermont-Ferrand : 14/6

.Marseille : 17/12

.Ajaccio : 21/14