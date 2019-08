EN VIDEO - La météo du vendredi 9 août 2019

Le temps vendredi sera mitigé sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

En tout début de journée, la perturbation pluvio-instable concernera encore l'intérieur de la Bretagne et s'étendra sur les départements bordant la Manche tandis que des éclaircies commenceront à percer sur la pointe bretonne.

Cette perturbation se dirigera vers le nord et ne concernera plus que l'est de la Normandie et les Hauts-de-France à la mi-journée où les précipitations se renforceront en prenant par moments un caractère orageux.

A l'avant, le ciel alternera entre passages nuageux menaçants des frontières belges au centre jusqu'en Aquitaine et éclaircies plus larges au sud d'un axe Mont-de-Marsan/Mulhouse.

Ces nuages seront porteurs d'averses, sur la Champagne, l'Aquitaine en particulier.

La grisaille restera toutefois tenace tout au long de la journée sur le golfe du Lion tout au long de la journée.

L'après-midi, le ciel sera variable sur l'ensemble du pays. Le temps sera changeant, de belles périodes ensoleillées composeront avec des passages nuageux. Des averses parfois ponctuées d'un coup de tonnerre, seront possibles en toutes zones, à l'exception du quart-nord-ouest du pays où les ondées seront plus rares.

La grisaille persistera tout au long de la journée sur le golfe du lion. Seules les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse bénéficieront d'un franc soleil du matin au soir.

Le vent de sud-ouest sera sensible sur le nord-ouest du pays, les rafales atteindront fréquemment 60 à 70 km/h , parfois 80 à 90 sur le golfe du Morbihan et la pointe bretonne.

Les températures minimales seront voisines de 16 à 19 degrés sur les bords de Manche, le plus souvent comprises entre 19 et 22 mais de l'ordre de 23 à 24 sur le pourtour méditerranéen, le sud-ouest du pays ainsi qu'en Corse.

Les maximales s'échelonneront de 21 à 24 degrés le long des côtes de Manche, de 25 à 32 sur la moitié nord du pays, de 32 à 36 voire 37 vers le sud.