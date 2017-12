EN VIDEO - La météo du vendredi 8 décembre

Le temps vendredi sera instable, avec des averses sous un ciel nuageux sur l'ensemble du pays, selon Météo-France.

En début de matinée, les restes d'une perturbation s'étaleront des Vosges aux Alpes jusqu'au Sud-Ouest. Les précipitations associées se feront sous forme de pluies localement modérées. Ces précipitations s'estomperont et prendront rapidement la forme d'averses sur tout le pays, en particulier sur les massifs montagneux.

Il neigera sur les reliefs, au dessus de 800 m sur les Alpes intérieures, plus haut sur les Pré-Alpes. Sur les Pyrénées, la limite pluie-neige se situera d'abord vers 1.200 m et s'abaissera à 700 m. De l'Alsace à la Normandie et les Hauts-de-France, les averses prendront parfois un caractère orageux et pourront s'accompagner de chutes de grésil.

Dès la fin d'après-midi, la limite pluie-neige baissera sur le Nord-Est et il neigera à très basse altitude sur le Morvan et le plateau Lorrain.

Le soleil réapparaîtra l'après-midi autour de la Méditerranée et les éclaircies seront de plus en plus larges. En Corse, la matinée sera calme sous un ciel variable marqué par quelques averses de neige sur le relief. L'après-midi, le ciel se couvrira et le temps deviendra pluvieux.

Le vent de nord-ouest atteindra 80 à 90 km/h voire localement 100 km/h en rafales près de la Manche. La tramontane, le mistral et le vent d'ouest sur les côtes varoises souffleront autour de 70 km/h en rafales, enfin le vent d'ouest à sud-ouest soufflera jusqu'à 100km/h sur le Cap Corse. En soirée, le vent se renforcera en Méditerranée atteignant 90 km/h à l'embouchure du Rhône et 120 à 130 km/h sur le Cap Corse.

Les minimales s'échelonneront de -1 à 8 degrés du Nord-Est vers les côtes, jusqu'à 11 degrés en Corse.

L'après-midi, les maximales varieront de 3 à 6 degrés du nord-est au centre-est du pays, 6 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 16 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.