EN VIDEO - La météo du vendredi 5 janvier: un temps toujours très instable

Le temps vendredi sera pluvieux sur une bonne partie du pays, à l'exception du Sud qui accueillera des éclaircies, selon Météo-France.

Plusieurs vigilances seront maintenues vendredi. La vigilance avalanche lancée sur les deux Savoies aura lieu jusqu'à 10H00. La vigilance orange pluie/inondation sera maintenue sur 7 départements : en Savoie (73), Haute-Savoie (74) et Isère (38) jusqu'à 06H00 vendredi ainsi qu'en Franche-Comté jusqu'à 18H00. Enfin, la vigilance crues sera maintenue vendredi sur 19 départements en basse Seine, sur la Gironde et la Dordogne et sur l'est du pays.