EN VIDEO - La météo du vendredi 29 décembre: un temps humide et nuageux

Des pluies modérées traverseront vendredi l'ensemble du territoire, parfois accompagnées de neige, tandis que quatre départements des Pyrénées sont placés en vigilance orange avalanche, selon Météo-France. Il s'agit de l'Ariège(09), la Haute-Garonne(31), les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées(65). Tout le massif pyrénéen sera également sujet à un vent turbulent.

Les pluies apporteront de la douceur sur l'ensemble du pays. Elles seront temporairement modérées sur le Sud-Ouest en matinée ainsi que de la Normandie et des Hauts-de-France au Nord-Est l'après-midi. Sur le nord et l'est du pays, elles seront précédées d'un épisode de neige en plaine.



Sur l'ensemble des massifs, la limite pluie/neige, assez basse le matin, remontera progressivement avec l'arrivée de l'air doux. En matinée, elle se situera vers 400 m sur le Massif Central, 600 m sur les Alpes et 900 m sur les Pyrénées. Au nord de la Loire, le vent de Sud-Ouest puis d'Ouest soufflera de 70 à 80 km/h en rafales jusqu'à 90/100 km/h près de la Manche. Autour de la Méditerranée, le vent sera moins fort que la veille et le ciel passagèrement nuageux avec des précipitations plus éparses.



Le matin, les températures iront de 1 à 9 degrés sur la façade ouest du pays et près des côtes. Ailleurs, les gelées entre 0 et -3 degrés seront fréquentes. L'après-midi, il fera 5 à 10 degrés sur l'est du pays et 10 à 15 degrés ailleurs.