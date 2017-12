EN VIDEO - La météo du vendredi 22 décembre: grisaille, humidité et touches de soleil

Le temps vendredi sera gris et principalement humide à l'exception du Sud-Est et des Alpes qui accueilleront le soleil, et les températures légèrement au-dessus des normales, selon Météo-France.

Le matin, les brouillards s'étendront du Nord-Est au Sud-Ouest, avant de disparaître plus tard dans la matinée. Ils réapparaîtront le soir.

Les nuages bas et gris, présents sur presque tout le pays, s'accompagneront par intermittences de pluies à l'Est et au pied des Pyrénées. Ailleurs, les bruines rejoindront les nuages.

Quelques flocons voltigeront sur le Nord des Alpes et sur les Pyrénées à moyenne altitude.

Sur le Sud-Est, le ciel sera souvent voilé par des nuages d'altitude mais restera assez lumineux.

Les Alpes centrales et du sud seront généreusement ensoleillées.

Mistral et tramontane souffleront assez fort avec des rafales à 90/100 km/h sur le Roussillon, 70/80km/h en basse vallée du Rhône.

Les températures seront légèrement au-dessus des normales.

Les minimales varieront entre 3 et 9 degrés en général, avec quelques gelées dans les vallées alpines et dans l'intérieur de la Provence.

Quant aux maximales, elles plafonneront entre 7 et 12 degrés d'Est en Ouest. Près de la Méditerranée, il faudra compter de 13 à 15 degrés.