EN VIDEO - La météo du vendredi 2 mars: neige ou verglas du Nord au Nord-Est

Le temps vendredi sera perturbé, avec de la neige ou du verglas du Nord au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France.

24 départements restent en vigilance orange Neige et Verglas jusqu'à vendredi 16H00: le Finistère, les Côtes d'Armor, la Marne, les Ardennes, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Doubs, le Territoire de Belfort et les départements de la Normandie, des Hauts-de-France, de la Lorraine et de l'Alsace.

La Haute-Garonne et le Tarn sont en vigilance orange Vent Fort. La Gironde et la Charente-Maritime en vigilance orange Crue-Inondation. Le littoral de la Gironde, de la Charente-Maritime, la Vendée et la Loire Atlantique ont eux été placés en vigilance orange Vagues-Submersion jusqu'à vendredi 16H00.

Au lever du jour, le front froid de la perturbation s'étirera de la Bretagne et Basse-Normandie au sud-est du pays, avec des pluies temporairement modérées sur l'ouest et le sud du Massif central, et encore plus soutenues avec un risque orageux sur le Languedoc.

Il neigera sur l'est du Massif central et les Alpes à partir de 1.000 m. A l'avant, on retrouvera des pluies verglaçantes en début de matinée sur la Bourgogne et la Franche-Comté.

En cours de matinée, un risque de verglas sera possible de la Haute-Normandie au Grand Est. A l'arrière, sur le littoral atlantique et le Sud-Ouest, un ciel de traîne peu actif s'imposera avec des averses éparses.