EN VIDEO - La météo du vendredi 19 janvier: pluvieux au sud le matin, averses ailleurs

La perturbation, arrivée la veille par le nord-ouest, concernera les régions du sud de la France, avec des pluies s'étendant du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées aux Alpes. Il neigera sur les Pyrénées vers 1800 m et sur les Alpes vers 1100/1200 m. A l'arrière, on aura un ciel de traîne actif, variable à très nuageux, accompagné d'averses assez fréquentes, et parfois de grésil. Quelques chutes de neige sont possibles le long des frontières du nord et sur le plateau lorrain à partir de 200/300 m en matinée.

Les averses gagneront les trois quarts du pays l'après-midi. Le pourtour méditerranéen restera plus dégagé avec du vent qui se renforcera à la mi-journée et des rafales à 70 km/h. Le vent de secteur ouest se renforcera également sur la façade atlantique dans l'après-midi avec des pointes atteignant 70 km/h.

En fin d'après-midi et soirée, le ciel se chargera à nouveau par la Bretagne, avec de petites pluies éparses, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation.

Les températures minimales varieront de 1 à 5 degrés sur la moitié nord du pays, et de 4 à 10 degrés sur le sud. Les maximales seront généralement comprises entre 7 et 13 degrés, plus fraîches sur le nord et le nord-est avec 4 à 7 degrés, et plus douces près de la Méditerranée avec 14 à 18 degrés.