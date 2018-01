EN VIDEO - La météo du vendredi 12 janvier: calme mais nuageux

Le temps vendredi sera calme mais nuageux, selon les prévisions de Météo-France.

Sur la Corse et notamment sur l'Est de l'île, les averses seront nombreuses et parfois soutenues de la nuit de jeudi à vendredi et jusqu'en matinée. L'après-midi se poursuivra sous un temps plus clément et des éclaircies.

Malgré quelques bancs nuageux, le soleil dominera plus facilement sur le reste du pourtour méditerranéen, sur les sommets des Alpes et l'Est des Pyrénées. Mistral et tramontane souffleront modérément dans leurs domaines, autour de 70 km/h en rafales.

Partout ailleurs, la matinée sera très nuageuse et humide, avec quelques brumes ou bancs de brouillards, un peu de pluie ou neige vers 700/800 m sur le Massif central.

En journée, le soleil refera quelques apparitions du Poitou-Charentes aux plaines du Sud-ouest. Les éclaircies seront plus timides et fugaces sur le reste du pays.

Vendredi matin, il fera entre 2 et 5 degrés en général dans les terres, avec de petites gelées possibles près des massifs et dans l'arrière-pays provençal.

L'après-midi, les températures seront comprises entre 10 et 15 degrés sur le pourtour méditerranéen, entre 8 et 11 degrés des départements charentais au sud de la Garonne, avec localement 12 ou 13 vers le Pays Basque et entre 4 et 8 degrés ailleurs.