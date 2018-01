EN VIDEO - La météo du samedi 20 janvier: pluie soutenue, neige et vents

Samedi à la suite de l'arrivée dans la nuit d'une perturbation, des pluies soutenues toucheront la Nouvelle Aquitaine, le nord de Midi-Pyrénées, le Centre, et l'Auvergne avec de la neige sur le nord et l'ouest du Massif-central vers 700m.

Cette perturbation sera accompagnée d'un renforcement du vent d'ouest soufflant jusqu'à 90/100 km/h sur les côtes normandes, bretonnes et vendéennes.

Sur le Nord-Est, les pluies seront moins intenses mais la neige sera présente à basse altitude dès 300m près des frontières belges et allemandes. A l'arrière de la perturbation, sur un petit quart nord-ouest le temps sera plus instable avec de fréquentes averses.

L'après-midi le temps maussade et pluvieux s'étendra à tout le quart sud-ouest mais aussi à la Bourgogne et au nord de Rhône-Alpes. Il neigera fortement dans les vallées alpines dès 400/500m, 1.200m sur le Massif-central, 1.600m sur les Pyrénées. Des Hauts-de-France jusqu'au Grand-Est les précipitations s'intensifieront à nouveau en soirée et des flocons seront présents dès 300/400m d'altitude

Une vigilance orange crues a démarré vendredi à 16H00 pour la Haute-Marne(52), les Vosges(88) et Meuse(55).

Près de la Méditerranée, les éclaircies matinales laisseront place à un temps de plus en plus nuageux et parfois pluvieux dans l'après-midi.

Partout, le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 70/80 km/h dans les terres et jusqu'à 80/90 km/h près de l'océan.:

Le matin, les températures minimales varieront de 0 à 2 degrés dans le Nord-Est et de 2 à 10 degrés ailleurs, de l'intérieur vers les côtes. après-midi, il fera 2 à 7 degrés dans l'Est et le Nord-Est, 8 à 14 degrés à l'Ouest et près de la Méditerranée.