Le temps s'améliorera sur le Languedoc. Les nuages se replieront sur les Pyrénées-Orientales, ils ne donneront que quelques pluies en journée avec une limite pluie-neige vers 1800 m, a annoncé Météo-France

En allant vers la Provence, les Alpes et le Nord-Est, le ciel sera lumineux bien que voilé, l'impression sera au beau temps. Le vent d'est restera modéré sur les côtes varoises. En Corse, un vent de nord-est soutenu dégagera davantage le ciel.

Du Nord au Massif central et au Sud-Ouest, le ciel sera nuageux avec quelques brouillards au lever du jour et un faible risque d'ondée l'après-midi, un peu plus marqué au nord de la Seine. Sur le Nord-Ouest, des averses circuleront dès le matin. Elles s'intensifieront l'après-midi en prenant un caractère orageux sur la Normandie, les Pays de la Loire, l'Ile-de-France, le Centre et le Poitou-Charentes. Sur le littoral atlantique le temps sera sec avec de belles éclaircies.

Les températures minimales iront vont de 6 à 10 degrés du nord au sud, jusqu'à 12 sur la Côte d'azur. Les maximales varieront entre 13 et 15 degrés le long de la Manche, 16 à 21 degrés ailleurs d'ouest en est.