EN VIDEO - La météo du mercredi 6 décembre

Les bancs de brouillards seront fréquents mercredi au petit matin. Ils seront localement givrants dans le Sud-Ouest annonce Météo France.

En journée, le ciel restera gris et bas avec seulement quelques trouées sur la moitié nord du pays. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré près de la Manche.

Au sud en revanche, la grisaille évoluera plus favorablement et laissera le plus souvent la place à un temps généralement bien ensoleillé. Seules quelques plaques nuageuses s'attarderont dans la vallée de la Garonne, sur le Roussillon et du sud de la Provence à la Corse.

Les gelées entre 0 et -5 degrés seront fréquentes au lever du jour sur le sud et l'est du pays. Sur le Nord-Ouest, les minimales iront de 1 à 7 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 3 à 6 degrés dans l'Est, 6 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 15 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.