EN VIDEO - La météo du mercredi 14 mars: averses sur le Nord-Est, éclaircies ailleurs

Le temps mardi sera encore bien pluvieux sur le nord-est du pays, ensoleillé ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, le ciel sera encore chargé sur la moitié nord-est et les averses seront fréquentes de la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'ouest du Massif Central et le nord de Rhône-Alpes.

L'après-midi, les éclaircies reviendront sur le Cotentin, le Centre et l'Auvergne. En revanche, nuages et ondées s'attarderont au nord de la Seine et sur le Nord-Est jusqu'au Jura et les Alpes du nord avec de la neige à partir de 1.000 m d'altitude.

Dès le matin, le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône profiteront de belles périodes ensoleillées. Le vent soufflera toutefois assez fort sur la Provence et la Côte d'Azur, jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales. De plus fortes rafales jusqu'à 100 km/h balaieront encore le relief et les extrémités de la Corse. A l'Ouest, la journée sera plus calme, sous un ciel partagé entre éclaircies et nuages porteurs de rares ondées. En fin de journée, de la Bretagne à la Vendée, le temps se couvrira et redeviendra faiblement pluvieux.

Demain matin, il fera entre 3 et 7 degrés en général, 7 à 9 sur les côtes de l'Atlantique et de Méditerranée. Les températures maximales atteindront 14 à 17 degrés sur les régions méditerranéennes et le Sud-Ouest, plus fraîchement 9 à 13 degrés sur le reste du pays, localement 8 sur le Grand Est.