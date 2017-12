EN VIDEO - La météo du mardi 19 décembre: un temps gris dans l'ensemble

Mardi, le temps sera généralement gris, plus lumineux vers la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France.

Avec le retour de conditions anticycloniques par l'ouest de la France, c'est la grisaille qui prédominera sur une grande partie du pays pour toute la journée. Les brouillards matinaux, souvent présents sur la moitié nord du pays seront très lents à se dissiper et pourront perdurer par endroits jusqu'en début d'après-midi. Ils se reformeront rapidement en soirée.

Le ciel sera cependant plus lumineux près de la Méditerranée, sur les Alpes et les Pyrénées dès le matin, avec de belles apparitions du soleil.

Sur la Bretagne et l'ouest de la Basse-Normandie, ainsi que sur le nord de l'Aquitaine, après la dissipation de quelques brouillards matinaux, les nuages alterneront avec les éclaircies, devenant plus larges l'après-midi et gagnant l'ouest du Massif central.

Le ciel se chargera temporairement sur les côtes varoises et l'ouest de la Corse, avec des averses éparses possibles en journée.

En fin d'après-midi et soirée, de petites pluies gagneront la Lorraine et l'Alsace. Dans la nuit de mardi à mercredi, de faibles chutes de neige seront également possibles sur ces régions à partir de 300 m.

Les températures minimales varieront généralement de 0 à 3 degrés, et des gelées possibles dans le Sud-ouest avec -2 à -1 degrés, plus douces près des littoraux avec 3 à 5 degrés et jusqu'à 6 à 8 degrés en Corse.

Les maximales iront de 5 à 8 degrés, plus fraîches dans le Nord-est avec 2 à 4 degrés, et atteignant 9 à 12 degrés près de la mer.