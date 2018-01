EN VIDÉO - La météo du mardi 16 janvier: vent turbulent, pluies et averses au programme

Poussés par un vent turbulent, pluies et averses n'épargneront personne.

Les pluies sont régulières du Poitou-Charentes à l'Auvergne-Rhône-Alpes et à la Franche-Comté. Sur la Bourgogne et le Grand Est, les pluies soutenues du matin sont relayées par de fréquentes giboulées. Les cumuls s'annoncent importants sur les versants ouest du Massif central, les Vosges et du Jura aux Alpes du Nord. Sur le relief de l'est, il neige beaucoup au-dessus de 1.200 m en général, plus bas dans les vallées intérieures des Alpes à partir de 500 puis 1.000 m.

Les pluies sont plus faibles et irrégulières aux abords des Pyrénées. De la Bretagne et des Pays de Loire aux frontières du nord, les averses sont fréquentes, entrecoupées de courtes éclaircies. En fin de journée, elles peuvent se mêler de coups de tonnerre et de grésil au nord de la Seine.

Le vent de secteur ouest atteint 60 à localement 80 km/h, voire 90 km/h sur le Nord-Est en matinée et sur les côtes bretonnes l'après-midi. Les rafales sont plus fortes en haute montagne et l'on prendra garde au risque d'avalanches sur les Alpes du Nord.

Jusqu'au Sud-Est, le temps est très nuageux et très venté. Seule la Côte d'Azur observe quelques éclaircies. Les pluies sont régulières sur l'ouest de la Corse, rares sur les autres régions méditerranéennes. En revanche, le vent atteint 80 à localement 100 km/h sur les hauteurs du Languedoc-Roussillon, les Alpes du Sud et la Côte d'Azur. Mais les plus violentes rafales sont à craindre en Corse avec 120 à 150 km/h sur les caps et le relief l'après-midi. Des déferlements sont possibles sur la façade orientale. Ces vents souffleront parfois plus fort dans la nuit de mardi à mercredi.

Côté températures, prévoyez mardi matin entre 3 et 8 degrés dans les terres, 8 à 10 près de l'océan et de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 14 à 17 degrés autour de la Grande Bleue, 12 à 14 du sud des Pays de la Loire au Sud-Ouest, 8 à 11 degrés ailleurs.