EN VIDEO - La météo du mardi 10 avril 2018: temps perturbé presque partout

L'ensemble du pays connaîtra mardi un temps mitigé, avec une matinée se déroulant sous un ciel généralement nuageux à couvert, ponctué d'ondées, indique Météo-France.

Seules exceptions: l'Occitanie où, après une nuit orageuse, de belles éclaircies progresseront par l'est, et la Bretagne, qui profitera également d'un ciel plus lumineux.

Les averses seront plus nombreuses et parfois soutenues de l'Ile-de-France au Massif Central et de l'Alsace et la Lorraine jusqu'à PACA et au Languedoc.

Des orages pourront se déclencher près de la Méditerranée et sur le relief du massif Central.

L'après-midi, le ciel se bouchera sur Midi-Pyrénées. Ailleurs, il sera plus changeant. Passages plus lumineux et épais nuages alterneront. Ces nuages seront porteurs d'averses près de l'Atlantique, sur le Nord-Est, les Pyrénées et PACA.

Ces averses seront plus fortes sur PACA, les Cévennes et l'Aquitaine tandis que des orages gagneront la Nouvelle Aquitaine en fin de journée.

Sur l'Ile de Beauté, le ciel restera bien gris et les pluies ou averses perdureront toute la journée.

Le vent de sud se lèvera dès le milieu de matinée dans le couloir rhodanien et atteindra les 50 à 70 km/h en rafale. Le vent d'autant soufflera sur le Roussillon. Sur l'est des crêtes pyrénéennes, on pourra relever des pointes à 90 km/h.

Les températures minimales iront de 7 à 10 degrés sur le tiers nord du pays, 5 à 9 degrés sur les deux tiers sud. L'après-midi, le thermomètre indiquera 11 à 13 degrés près de l'Atlantique, 14 à 18 degrés ailleurs.