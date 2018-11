EN VIDEO - La météo du lundi 26 novembre

Le temps lundi sera gris, pluvieux sur une grande partie du pays, la neige tombera un peu sur les Pyrénées, les Alpes et le massif Central, selon les prévisions de Météo-France

Il pleuvra au sud de la Garonne dès le début de la matinée. Les pluies seront soutenues sur le pays Basque tandis que la neige tombera à partir de 1.000 m sur les Pyrénées. Le ciel restera couvert toute la journée avec des pluies plus faibles, mis à part sur le piémont.

Du nord de l'Aquitaine au nord-est, les nuages domineront et donneront des pluies éparses. Sur les Hauts de France et le Centre-Est, la couche nuageuse sera épaisse et quelques pluies s'échapperont. Quelques flocons tomberont dès 800 m sur les Alpes et le massif Central.

De la Bretagne à la Manche, des averses tomberont surtout sur les régions côtières.

Sur le pourtour du golfe du Lion, le ciel sera voilé mais le soleil parviendra à faire quelques apparitions.

En Corse, le temps sera instable avec de nombreuses averses, essentiellement en première partie de journée.

Les minimales afficheront 1 à 5 degrés sur la moitié nord, 3 à 7 degrés dans le sud, jusqu'à 8 à 11 en Corse. Les maximales s'échelonneront entre 4 et 8 degrés sur le nord-est, 8 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 11 à 17 degrés dans le sud-est.