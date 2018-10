EN VIDEO - La météo du lundi 22 octobre 2018

Le temps lundi sera gris au Nord avec des petites gelées attendues sur le Nord-Est et le soleil brillera dans le Sud, selon les prévisions de Météo-France.

Une perturbation s'étendra des pays de Loire à la frontière belge. Elle donnera quelques gouttes dans la matinée et un ciel couvert.

Le vent de Nord-Est sera sensible. Dans l'après-midi, les nuages envahiront les régions de la Charente à la Lorraine. Des éclaircies reviendront à l'arrière de cette onde dans l'après-midi de la Bretagne au Nord.

Dans le Sud, la journée commencera une fois de plus sous la grisaille notamment dans le Sud-Ouest. Ces brouillards résisteront le matin, mais le soleil fera de belles apparitions par la suite.

Proche de la Méditerranée, les nuages seront nombreux le matin. Ils laisseront place à de belles éclaircies l'après-midi, avec Mistral et Tramontane soufflant en rafales voisines de 60 km/h.

De l'estuaire de la Gironde au Centre-Est, le soleil s'imposera toute la journée.

Le matin, de petites gelées sont attendues de la Franche-Comté à l'Alsace, mais les minimales seront généralement comprises entre 2 et 7 degrés, ainsi que sur le Centre. Ailleurs on attendra entre 7 et 12 degrés, 12 à 17 en bord de Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 14 et 17 degrés au nord de la Seine, 17 à 22 sur le reste du pays.