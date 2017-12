EN VIDEO - La météo du lundi 18 décembre: neige à l'Est, éclaircies à l'Ouest

L'Est de la France connaîtra un épisode neigeux dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, un temps sec, frais et ensoleillé dominera à l'Ouest, selon Météo-France.

Après avoir donné quelques centimètres de neige en plaine sur le Grand Est, la perturbation se décalera sur la Bourgogne-Franche-Comté puis l'Auvergne-Rhône-Alpes en fin de nuit. Sur le relief, la couche de neige fraîche atteindra 10 à 20 cm sur le Jura et les Alpes du Nord. Progressivement l'après-midi les chutes de neige se replieront sur les Alpes en devenant éparses.

Il pleuvra plus à l'Ouest. Les pluies temporairement modérées quitteront la région parisienne en début de journée puis traverseront le Centre, elles se décaleront sur le quart sud-ouest du pays en début d'après-midi. Sur le Massif central, la limite pluie-neige se situera vers 1.500 m. Le soir, les pluies viendront se bloquer sur les Pyrénées, avec une limite pluie-neige également vers 1.500 m, en baisse la nuit suivante.