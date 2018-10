EN VIDEO - La météo du lundi 1 octobre 2018

Le temps ce lundi sera plus frais, avec notamment des averses et des orages à l'Est et du vent au Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France.

Des frontières du Nord jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que sur les Alpes-Maritimes et la Corse, de nombreux passages nuageux circuleront, donnant des averses fréquentes l'après-midi, plus marquées et orageuses vers le relief de l'Est et les Alpes frontalières.

Sur les Alpes du Nord, de petites chutes de neige pourront se produire à partir de 1500 m d'altitude, voire 1300 m.



Par contre, du Languedoc-Roussillon et le reste de PACA jusqu'à la moyenne vallée du Rhône, le soleil dominera du matin au soir. Cependant, dans le Sud-Est le vent deviendra assez fort, la tramontane se renforcera jusqu'à 80/90 km/h et le mistral pourra atteindre 80 à 100 km/h en basse vallée du Rhône. Le vent d'Ouest atteindra 80 km/h sur les côtes varoises. Enfin, les caps corses seront balayés par des vents de secteur Ouest, entre 80 et 90 km/h.