EN VIDEO - La météo du jeudi 7 décembre

Jeudi, le temps sera perturbé du Nord au Nord-Ouest et le soleil fera de belles apparitions sur le Sud et l'Est après la dissipation de la grisaille matinale, selon les prévisions de Météo-France.

Une perturbation pluvieuse gagnera la Bretagne et les côtes de la Manche au petit matin, elle progressera vers l'intérieur des terres au fil des heures. Du Nord au Nord-Ouest, le ciel sera couvert dès le matin et le temps est pluvieux.

Elle sera accompagnée par un vent de sud-ouest assez fort qui souffle de 70 à 90 km/h en rafales près des côtes 60 à 70 km/h à l'intérieur des terres de la Vendée jusqu'aux Ardennes.

L'après-midi le temps pluvieux s'étendra des Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France et du nord de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes alors que de timides éclaircies seront de retour en Bretagne et sur les côtes de la Manche.

Autour du golfe du Lion, le ciel sera encombré par des entrées maritimes. Sur l'est du pays et sur les autres régions du sud, le soleil fera de belles apparitions après la dissipation de la grisaille matinale malgré la présence d'un voile d'altitude qui s'épaissira progressivement au fil des heures. A noter que sur la région lyonnaise, le vent de sud soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales en fin de journée.

Les gelées entre 0 et -3 degrés seront fréquentes au lever du jour sur le sud-ouest et l'est du pays. Sur le Nord-Ouest, les minimales varieront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 6 à 10 degrés sur l'est et le centre du pays et 9 à 15 degrés ailleurs.