EN VIDEO - La météo du jeudi 25 janvier: gris et pluvieux sur une grande partie du pays

Le temps jeudi sera gris et pluvieux sur une grande partie du pays, notamment sur les Cévennes et de la Nouvelle-Aquitaine au Nord-Est, selon Météo-France.

15 départements restent placés en vigilance orange en raison des crues sur les bassins de la Seine, de la Saône et de leurs affluents jusqu'à jeudi 16H00.

Pratiquement toute la journée, une bande de pluies faibles à modérées ondulera du Poitou-Charentes et de l'Aquitaine au Centre, à la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Elle s'étendra en fin de journée à tout le sud de la Garonne, au nord-ouest de l'Auvergne, à la Bourgogne et au nord de l'Alsace.

Il commencera à neiger sur l'ouest des Pyrénées à partir de 1.500 m d'altitude environ. Les précipitations seront précédées de grisaille en plaine toulousaine, d'un ciel fortement voilé sur le reste de Midi-Pyrénées et sur le Centre-Est.

Des Pays de la Loire au bassin parisien et au nord de la Seine, la matinée sera grise et faiblement pluvieuse. L'après-midi sera plus sec et des éclaircies reviendront de la Flandre à la Haute Normandie et à la Vendée.

La Basse-Normandie et la Bretagne profiteront d'un ciel plus changeant dès le matin, avec de bons moments ensoleillés, entrecoupés d'averses sur le Finistère et la pointe du Cotentin.

Sur le Sud-Est, la grisaille sera épaisse. Elle donnera quelques pluies sur les départements côtiers, notamment sur le Languedoc et la Côte d'Azur. Il pleuvra plus durablement et copieusement sur le relief des Cévennes.

En Corse, alors que le soleil fera de belles apparitions à l'Ouest, des nuages bas risqueront de gâcher la journée sur la plaine orientale.

Le vent de sud-ouest soufflera plus modérément que mercredi près de la Manche. Le vent d'autan faiblira. En revanche, le vent de sud se renforcera du Golfe du Lion au sud du Massif Central et au Rhône: il atteindra 60 à localement 80 km/h sur la région lyonnaise et les hauteurs.

Demain matin, il fera entre 4 et 8 degrés en général, 8 à 11 en bord de Méditerranée. Les températures maximales afficheront 9 à 13 degrés, 14 à 16 autour de la Méditerranée.