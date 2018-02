EN VIDEO - La météo du jeudi 1er mars: neige et verglas attendus dans le Nord

Le temps jeudi sera perturbé avec de la neige et du verglas attendus dans le Nord, selon les prévisions de Météo-France. Le risque de verglas en début de journée sera particulièrement élevé entre la Bretagne, l'Ile-de-France et la Franche-Comté. Le Sud connaîtra en revanche un net redoux avec des pluies modérées sur les Cévennes, l'Aude et en Corse.

55 départements du Nord-Ouest aux régions du Centre-Est et des Alpes en passant par l'Ile-de-France et sur le sud du Massif central et le Languedoc ont été placés en vigilance orange Neige et Verglas par Météo-France jusqu'à jeudi 16H00.

La Haute-Garonne et le Tarn sont en vigilance Vent Fort, l'Aude en vigilance Pluie Inondation. L'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-orientales sont en vigilance Vagues-Submersion jusqu'à jeudi 16H00.

De faibles chutes de neige atteindront en début de matinée tout le nord de la Loire, du Nord-Ouest au Centre à l'Ile-de-France et jusqu'à la Bourgogne, le sud de la Champagne et la Franche-Comté, déposant généralement 3 à 5cm au sol.



Elles s'accompagneront d'un risque de phénomènes glissants et temporairement de pluies verglaçantes. L'après-midi, les précipitations faibliront sur l'Est. A l'Ouest et jusqu'à l'ouest de l'Ile-de-France, le risque de précipitations verglaçantes se poursuivra avant de disparaître en fin de journée.

Sur le Sud-Ouest, le temps sera plus sec avec parfois de larges éclaircies. Ce temps variable gagnera en journée le centre du pays puis le Centre-Est. Mais de nouvelles pluies affecteront en soirée le littoral atlantique. Il neigera sur les Pyrénées au dessus de 1.800/2.000m.